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Евролига. «Барселона» – «Баскония», «Виртус» сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи

Сегодня в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся пять матчей. В противостоянии испанских клубов «Барселона» примет «Басконию», итальянский «Виртус» дома сыграет с действующим чемпионом «Анадолу Эфесом» из Турции.

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