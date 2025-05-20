В связи с дополнительным увеличением акцизной ставки на сладкие газированные напитки с 7 до 10 руб. за литр с 1 января, производители активно […] The post В России из сладких напитков начали убирать сахар first appeared on LentaMsk.
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