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LentaMsk.RU

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В России из сладких напитков начали убирать сахар

В связи с дополнительным увеличением акцизной ставки на сладкие газированные напитки с 7 до 10 руб. за литр с 1 января, производители активно […] The post В России из сладких напитков начали убирать сахар first appeared on LentaMsk.

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