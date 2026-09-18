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Царьград

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В Ростове-на-Дону на сутки отключат воду на Западном и Северном

В Ростове-на-Дону на сутки отключат воду на Западном и Северном

Временное прекращение водоснабжения ожидается в Ростове-на-Дону 22 сентября. Подача ресурса будет остановлена на Западном и Северном с 09:30 указанного дня до 09:30 23 сентября.

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