«Т-Технологии» получили контроль над владельцем 64%-ной доли в банке «Точка»

Холдинг «Т-Технологии», объединяющий «Т-Банк», Росбанк, виртуального мобильного оператора, «Т-Страхование», УК «Т-Капитал» и брокера «Т-Инвестиции», установил контроль над компанией «Каталитик Пипл», владеющей 64% долей в банке «Точка».
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