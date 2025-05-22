«Т-технологии» получили контроль над совладельцем банка «Точка»

Холдинг «Т-технологии», объединяющий Т-банк, Росбанк, виртуального мобильного оператора, «Т-страхование», УК «Т-капитал» и брокера «Т-инвестиции», установил контроль над компанией «Каталитик пипл», владеющей долей 64% в банке «Точка».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии