Bloomberg: после санкций США против РФ цены на нефть достигли четырехлетнего максимума Цены на нефть достигли рекордных за последние четыре года значений.
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Bloomberg: после санкций США против РФ цены на нефть достигли четырехлетнего максимума Цены на нефть достигли рекордных за последние четыре года значений.
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