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Современный учебник по литературе должен формировать культуру вопрошающего чтения

Современный учебник по литературе должен формировать культуру вопрошающего чтения

МОСКВА (ИА Реалист). Школьный учебник по литературе должен быть не справочником с готовыми анализами, а информацией для размышления, отметила в интервью порталу «Правмир» Евгения Абелюк, преподаватель литературы с более чем 40-летним стажем.

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