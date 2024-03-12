Кириенко посетил Авдеевку и осмотрел коксохимзавод

t.me/PushilinDenis Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Авдеевку и расположенный в городе коксохимический завод, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.
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