В Оренбургской области в рамках профилактического мероприятия «Внимание - дети!» инспектор по пропаганде провел беседу с детьми на свежем воздухе

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Давыд Дильтаев совместно с Советом женщин Ясненского городского округа провел беседу с детским клубом «Лампочка» по безопасности дорожного движения в преддверии нового учебного года.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Давыд Дильтаев совместно с Советом женщин Ясненского городского округа провел беседу с детским клубом «Лампочка» по безопасности дорожного движения в преддверии нового учебного года.
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