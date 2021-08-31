Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    По моему ты не адекватен! Он на Гом обеспечении, как любой глава любой страны! Нет у него времени ириски выбирать! Ты...Жизнь миллионов п...
  • Константин Белимов
    А с чего ты возомнил что я что то не понял, больной? Мож это есть твоя глупость?Жизнь миллионов п...
  • Александр Лисовский
    Так ты ещё вдобавок и настолько глуп , что до сих пор не понял , что твоя пенсия непосредственно зависит от их золоты...Жизнь миллионов п...

В Оренбургской области в рамках профилактического мероприятия «Внимание - дети!» инспектор по пропаганде провел беседу с детьми на свежем воздухе

В Оренбургской области в рамках профилактического мероприятия «Внимание - дети!» инспектор по пропаганде провел беседу с детьми на свежем воздухе

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Давыд Дильтаев совместно с Советом женщин Ясненского городского округа провел беседу с детским клубом «Лампочка» по безопасности дорожного движения в преддверии нового учебного года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх