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WikiLeaks — 20 лет: как Ассанж изменил мировую журналистику

В 2026 году испол­ня­ет­ся ров­но два деся­ти­ле­тия с момен­та, как австра­лий­ский жур­на­лист и акти­вист Джу­ли­ан Ассанж запу­стил плат­фор­му WikiLeaks.

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