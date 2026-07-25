Humanoid War Robot Gets Advanced AMD-Powered AI Brain At the start of February, we began tracking startup Foundation Robotics after publicly available news reports and X posts suggested it could become one of the first US companies to deploy humanoid robots on the modern battlefield.
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