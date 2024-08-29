❗️ В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя Горлова Евгений Горлов был арестован по делу о крупной взятке, сообщают РИА Новости.
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❗️ В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя Горлова Евгений Горлов был арестован по делу о крупной взятке, сообщают РИА Новости.