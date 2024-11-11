Подарок принцессы Шарлотты: принц Уильям стал сентиментальным

Осень для британской королевской семьи стала временем активной деятельности за пределами страны. Ещё не остыли воспоминания от недавнего визита Карла III и Камиллы в Австралию, как очередь собираться в дорогу наступила для принца Уильяма.
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