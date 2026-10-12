Политик Фарадж: Украина — одна из самых коррумпированных стран мира

Лидер британской партии Reform UK (Реформировать Соединенное Королевство) Найджел Фараж назвал Украину «одной из самых коррумпированных стран мира».
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