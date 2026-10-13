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Аллегри про 1:3 с «Вильярреалом»: «Сильная команда не разваливается так, как «Наполи». Проигрывать можно, но не так. Умение защищаться превратилось чуть ли не в забытое искусство»

Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение «Наполи» от « Вильярреала » (1:3) в Лиге чемпионов.

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