Худшие прогнозы сбываются. Лётчик Кузьминов протоптал дорожку предателям России

Николай Тимофеев

Тимофеев Николай В России появилась еще одна серьезная проблема, война идет на УКраине но в России проживает много этнических украинцев, многие занимают высокие посты, много их в армии, много на оборонных заводах и вообще. У многих у них родственники там на Украине и многие воюют против нас. Так вот кто то из наших украинцев, конечно не все, считает что там мы убиваем их братьев, бомбим их города и они идейно готовы предать Россию. Вот этот факт надо учитывать, не надо устраивать охоту на ведьм но за ними присматривать надо. Пример из жизни, пилот вертолета Кузьминов получил крупную сумму денег, а на предательство его сагитировала мать которая проживает на Украине, чем не пример для подражания для тех кто у нас проживает.