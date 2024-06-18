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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси о Рамосе: «Мы часто конфликтовали – он злил меня больше всех. Потом мы стали товарищами по команде, но в класико всегда сталкивались»

«С Серхио Рамосом мы часто конфликтовали. Это был игрок, который больше всех меня злил. Потом мы стали товарищами по команде, но в класико мы всегда сталкивались.

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