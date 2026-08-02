Девочка в «маске Бэтмена» считает дни до снятия швов

Юная гражданка США Луна Феннер, которую из-за большого родимого пятна на лице прозвали ребенком в «маске Бэтмена», после заключительной операции по удалению невуса в петербургской больнице чувствует себя хорошо.
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