История любви Лены Катиной и ее второго мужа Дмитрия Спиридонова

История любви Лены Катиной и ее второго мужа Дмитрия СпиридоноваВстреча на дне рожденияЛена из «Тату» познакомилась с Дмитрием на празднике в честь дня его рождения в 2021 году, он сам пригласил ее тогда выступить.
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