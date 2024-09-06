Искусственный интеллект в стране проверят на отечественный культурный код

Исследователи из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Института системного программирования РАН разработали программный набор алгоритмов и методик, которые помогут проверить языковые модели на основе искусственного интеллекта (ИИ) на соответствие российской системе знаний и ценностей, пишут «Известия».
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