Искусственный интеллект в стране проверят на отечественный культурный код

Исследователи из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Института системного программирования РАН разработали программный набор алгоритмов и методик, которые помогут проверить языковые модели на основе искусственного интеллекта (ИИ) на соответствие российской системе знаний и ценностей, пишут «Известия».