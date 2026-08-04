Журнал The National Interest признал ВКС России сильнейшими в Европе

Журнал The National Interest признал Воздушно-космические силы (ВКС) России сильнейшими в Европе. По данным издания, российские ВКС располагают крупнейшим в Европе флотом фронтовых самолетов — более 900 единиц, а также являются одной из немногих стран, обладающих собственным истребителем пятого поколения — Су-57.