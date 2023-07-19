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СМИ: Турции отказывают в членстве Евросоюза в ближайшее время

СМИ: Турции отказывают в членстве Евросоюза в ближайшее время

Турция не сомжет стать членом Евросоюза в 2024 году, поскольку «процесс присоединения к ЕС занимает годы, а не часы».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
КАКУЮ еще подлость должна совершить Турция против России, чтобы Евросоюз смилостивился, и принял их к себе?!!
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15 час.
НН
Надежда Никитина
Тридцать лет стоят в очереди пусть еще потопчутся.
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14 час.

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