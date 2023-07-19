СМИ: Турции отказывают в членстве Евросоюза в ближайшее время

smi.todayПолитикаПодписатьсяСМИ: Турции отказывают в членстве Евросоюза в ближайшее времяТурция не сомжет стать членом Евросоюза в 2024 году, поскольку «процесс присоединения к ЕС занимает годы, а не часы».Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментариилллина любимцеваКАКУЮ еще подлость должна совершить Турция против России, чтобы Евросоюз смилостивился, и принял их к себе?!!Ответить15 час.НННадежда НикитинаТридцать лет стоят в очереди пусть еще потопчутся.Ответить14 час.
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