Готовый обрушиться балкон привели в порядок только после жалобы

Петрозаводчанка сообщила об опасной ситуации в надзорное ведомство – управляющую компанию призвали к порядку Жительница одного из домов на проспекте Ленина в Петрозаводске обратилась в Госкомитет по жилнадзору с жалобой на состояние балконной плиты в своей квартире.