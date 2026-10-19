The oil price rally resumed its upward trajectory on Friday after the U.S. Central Command (CENTCOM) confirmed the sinking of the Singapore-flagged container ship following an Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) projectile strike in the Strait of Hormuz.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым