Двое мужчин погибли под электричкой на МЦД «Дегунино»

Электропоезд вне зоны пешеходного перехода станции МЦД-1 «Дегунино» насмерть сбил двоих мужчин. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
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