Египетские подростки представили спектакль на русском языке в честь Дня семьи, любви и верности. Участники Молодежного клуба при Русском доме в Каире самостоятельно разработали сюжет, написали текст и поставили мини-спектакль всего за несколько репетиций.
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