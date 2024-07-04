Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

237 подписчиков

Египетские подростки представили спектакль на русском языке в честь Дня семьи, любви и верности

Египетские подростки представили спектакль на русском языке в честь Дня семьи, любви и верности

Египетские подростки представили спектакль на русском языке в честь Дня семьи, любви и верности. Участники Молодежного клуба при Русском доме в Каире самостоятельно разработали сюжет, написали текст и поставили мини-спектакль всего за несколько репетиций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх