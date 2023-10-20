Noctua выпустила кулеры для новых AMD Ryzen Threadripper 7000, 7000 PRO и серверных EPYC 8004 Компан...

Noctua выпустила кулеры для новых AMD Ryzen Threadripper 7000, 7000 PRO и серверных EPYC 8004Компания Noctua представила кулеры NH-U14S TR5-SP6 и NH-D9 TR5-SP6 4U для процессорных разъёмов AMD Socket TR5 (sTR5/sTRX5/sWRX9) и SP6, которые используются новейшими настольными HEDT-процессорами Ryzen Threadripper 7000, моделями Ryzen Threadripper 7000 PRO для рабочих станций, а также серверными чипами EPYC серии 8004.