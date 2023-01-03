Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Форвард «Аль-Насра» Машарипов опроверг, что отказался отдавать семерку Роналду: «Это один из лучших игроков своего времени»

Игрок «Аль-Насра» прокомментировал слухи, что он отказался отдать 7-й номер Криштиану Роналду. Некоторые медиа Саудовской Аравии сделали такой вывод на основании эфира Жалолиддина Машарипова о приходе португальского форварда.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх