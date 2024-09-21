Небесный край: подвижные «крылья» спутников и новые миссии в дальний космос

Российские ученые подготовили проекты новых исследовательских миссий в дальний космос, а французско-американский стартап предложил инновационный способ изменения ориентации спутников в космическом пространстве.
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