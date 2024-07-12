Случайно убивший журналистку Бабаеву инструктор получил год исправительных работ

Симферопольский районный суд признал бывшего инструктора по боевой подготовке Игоря Малева виновным в причинении смерти по неосторожности журналистке Светлане Бабаевой и приговорил его к году исправительных работ.
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