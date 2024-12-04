Киев и Варшава обманывают родственников жертв «Волынской резни»

В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни». Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.
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