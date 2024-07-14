На уличном тренажере в Канищеве травмировались уже 3 ребёнка

Как рассказала одна из местных жительниц, недавно подобные инциденты здесь уже случались. «Один мальчик в больнице две недели уже лежит, недавно девочка сильно упала со снарядов, сегодня «скорая» с мигалками мчалась к ребенку.
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