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62ИНФО | Новости Рязани

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На уличном тренажере в Канищеве травмировались уже 3 ребёнка

На уличном тренажере в Канищеве травмировались уже 3 ребёнка

Как рассказала одна из местных жительниц, недавно подобные инциденты здесь уже случались. «Один мальчик в больнице две недели уже лежит, недавно девочка сильно упала со снарядов, сегодня «скорая» с мигалками мчалась к ребенку.

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