WSJ: лидеры союзных США стран стремятся подготовиться к приходу Трампа к власти

Лидеры союзных США государств опасаются прихода к власти экс-президента Дональда Трампа, в то же время они стремятся подготовиться к потенциальному взаимодействию с новой администрацией Трампа и "работают" со своими контактами в Вашингтоне с целью узнать, кто может войти в его ближайшее окружение.