WSJ: лидеры союзных США стран стремятся подготовиться к приходу Трампа к власти

Лидеры союзных США государств опасаются прихода к власти экс-президента Дональда Трампа, в то же время они стремятся подготовиться к потенциальному взаимодействию с новой администрацией Трампа и "работают" со своими контактами в Вашингтоне с целью узнать, кто может войти в его ближайшее окружение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии