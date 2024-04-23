Битва за Новомихайловку: Захисники жалуются, что их бросили на смерть без боеприпасов и воды

© РИА Новости / Дмитрий Макеев Украинское воинство цепляется за каждый дом, но тупо гибнет от ударов «Ураганов» и прилетов ФАБов Самостийные вояки с нетерпением ждут натовскую ПВО, без которой им «на передовой полный капец».
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