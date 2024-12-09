Володин выдвинут на пост председателя Парламентской ассамблеи ОДКБ

На совместном заседании Совета и 17-м пленарном заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) было принято решение избрать Вячеслава Володина, председателя Государственной Думы, на пост председателя ассамблеи.
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