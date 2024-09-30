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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ди Лоренцо о лидерстве «Наполи» в Серии А: «Это только начало сезона, но все равно приятно. У нас много новых игроков, они горят желанием проявить себя» 

После 6 туров команда Антонио Конте занимает в таблице первое место, опережая «Ювентус» на одно очко.

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