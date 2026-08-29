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Нижегородская правда

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Нижегородцев и гостей столицы Приволжья ждут на фестивале «АртЕльня» 30 августа

Нижегородцев и гостей столицы Приволжья ждут на фестивале «АртЕльня» 30 августа

30 августа в деревне Малая Ельня пройдет юбилейная «АртЕльня» — фестиваль нижегородских производителей, фермеров и мастеров народного творчества (0+).

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