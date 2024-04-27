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Под надзором губернатора. Что ждёт Новосибирск с новым мэром?

Под надзором губернатора. Что ждёт Новосибирск с новым мэром?

Краткосрочные предчувствия пессимистичные, долгосрочные - оптимистичные. Ждём новых дорог, чистых тротуаров без самокатов и мэрию, повернувшуюся лицом к новосибирцам, а не тем местом, которым она стояла последнее время.

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