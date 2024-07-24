В Смоленске начался приём заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании

Такой способ голосования позволит смолянам с 6 по 8 сентября проголосовать из любой точки страны Приём заявлений смолян на участие в дистанционном электронном голосовании в качестве избирателя стартовал в Смоленске.
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