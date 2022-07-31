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Путин: Современные условия требуют от России решительных действий

Современная, складывающаяся сегодня обстановка требует от России адекватных и решительных действий. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время своего выступления на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ страны.

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