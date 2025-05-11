Когда пройдут школьные экзамены в Мангистау

Определены сроки проведения итоговой аттестации школьников в Казахстане, передает inAktau.kz со ссылкой на Министерство просвещения Сроки начала и окончания 2024-2025 учебного года, а также порядок проведения итоговой аттестации утверждены приказом министра просвещения Республики Казахстан.