Когда пройдут школьные экзамены в Мангистау

Определены сроки проведения итоговой аттестации школьников в Казахстане, передает inAktau.kz со ссылкой на Министерство просвещения Сроки начала и окончания 2024-2025 учебного года, а также порядок проведения итоговой аттестации утверждены приказом министра просвещения Республики Казахстан.
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