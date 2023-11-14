Столтенберг: НАТО усиливает свое присутствие на Балтике

НАТО усиливает свое присутствие на Балтике и разворачивает дополнительные сила из-за инцидентов на «Северных потоках» и Balticonnector, заявил генсек блока Йенс Столтенберг перед началом совместного заседания в Брюсселе с министрами обороны стран Евросоюза.