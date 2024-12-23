Новый мощный внедорожник сошел со сборочного конвейера «АвтоВАЗа»

На предприятии ООО «Лада Спорт» – дочерней структуре «АвтоВАЗа» – началось промышленное производство внедорожников Lada Niva Sport.
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