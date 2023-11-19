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Наши дети и внуки будут воевать

Наши дети и внуки будут воевать

Славик Яблочный "Пан шо та погнал и сильно. Чьи внуки, говоришь, воевать будут? Твои чтоль? Сидя в Израиле или Лондоне,  перед телевизором?" "И эта, сдаётся мине, шо ТЫ гнида Зеленая, внуков не увидишь, есть такое вот стойкое убеждение - ага" **** «Если это патовая ситуация и замороженный конфликт, то мы должны честно сказать, что наши дети будут воевать.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Никогда не думал, что на Украине может твориться такой бардак и будут такие &quot;руководители&quot;... Ай-яй-яй... что творится!!!
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2 час.

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