Славик Яблочный "Пан шо та погнал и сильно. Чьи внуки, говоришь, воевать будут? Твои чтоль? Сидя в Израиле или Лондоне, перед телевизором?" "И эта, сдаётся мине, шо ТЫ гнида Зеленая, внуков не увидишь, есть такое вот стойкое убеждение - ага" **** «Если это патовая ситуация и замороженный конфликт, то мы должны честно сказать, что наши дети будут воевать.
Наши дети и внуки будут воевать
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Vladimir Lioubimcev
Никогда не думал, что на Украине может твориться такой бардак и будут такие "руководители"... Ай-яй-яй... что творится!!!
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