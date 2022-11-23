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«Бумеранг прилетит обратно»: почему Киев не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда

«Бумеранг прилетит обратно»: почему Киев не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда

Прошло более месяца с того дня, как группа депутатов Верховной рады Украины внесла в парламент проект обращения к ООН, Евросоюзу и Совету Европы с просьбой о создании международного трибунала для расследования «агрессии России против Украины».

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