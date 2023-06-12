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Politico: До 2024 г. на Украину поставят 5 систем Patriot

Politico: До 2024 г. на Украину поставят 5 систем Patriot

The Wall Street Journal (WST) сообщает о намерении американской военно-промышленной компании Raytheon поставить на Украину 5 зенитно-ракетных систем Patriot до конца 2024 г.

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