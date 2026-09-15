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Регионы России

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Спутники Starlink выполнили свыше 207 тысяч манёвров во избежание столкновений за полгода

Спутники Starlink выполнили свыше 207 тысяч манёвров во избежание столкновений за полгода

Спутники Starlink первого и второго поколений за шесть месяцев выполнили 207 152 манёвра для предотвращения столкновений на орбите.

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