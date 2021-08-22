Психолог дала советы по подготовке детей к школе после летнего отдыха

Первого сентября все российские школьники сядут за парты. Как заявила уполномоченный по правам ребенка России Анна Кузнецова, традиционный формат образования не заменит дистанционный, так как он предусматривает не только обучение, но и воспитание.
Первого сентября все российские школьники сядут за парты. Как заявила уполномоченный по правам ребенка России Анна Кузнецова, традиционный формат образования не заменит дистанционный, так как он предусматривает не только обучение, но и воспитание.
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