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Дворец на колесах: из грузовика сделали полноценный дом на 9 человек

Дворец на колесах: из грузовика сделали полноценный дом на 9 человек

Пожелавший остаться анонимным мужчина заказал у кастом-бюро настоящий дворец на колесах. По его запросу техники спрятали дворец в кузове небольшого грузовика: смотрим внутри жилище на 9 человек с отдельной ванной комнатой и центром развлечений.

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