Дворец на колесах: из грузовика сделали полноценный дом на 9 человек

Пожелавший остаться анонимным мужчина заказал у кастом-бюро настоящий дворец на колесах. По его запросу техники спрятали дворец в кузове небольшого грузовика: смотрим внутри жилище на 9 человек с отдельной ванной комнатой и центром развлечений.