«Солнце катится вниз»: впервые с 2021 года не было вспышек четыре дня

На Солнце не произошло ни одной вспышки за четыре дня. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) в своем Telegram-канале.
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